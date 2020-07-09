وظائف شاغرة للجنسين بشركة محركات الطائرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي القانون والعقود (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مدير تطوير الأعمال (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال).

– مدير قسم برنامج المحركات (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).