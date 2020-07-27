وظائف شاغرة للجنسين في الزامل القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد قانوني (الخبر).

– مشغل ماكينة (الدمام).

– مدير الموارد البشرية (للجنسين/ الخبر).

– أخصائي موارد بشرية (الخبر).

– مشرف مراقبة الجودة (للسعوديين/ الدمام).

– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة (الدمام).

– مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



