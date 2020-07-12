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#وظائف شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات

2020/07/12
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس شبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، هندسة الكمبيوتر).

– أخصائي برمجيات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).




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