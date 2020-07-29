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#وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا

#وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا

2020/07/29
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة صافولا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأبرزت شركة صافولا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني غلايات: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

التقديم على وظائف مجموعة صافولا القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في صافولا، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).




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