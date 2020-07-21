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#وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

#وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

2020/07/21
الساعة 8:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
2 التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تصميم أول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو التصميم الداخلي).

– مدير مشروع أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الإنشاءات، إدارة المشاريع).

– مدير مساعد الصحة والسلامة والبيئة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 




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