وظائف هندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التحليل والأجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء التحليلية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس محلل عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص مجال هندسي ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مهندس كهرباء أول (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



