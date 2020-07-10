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وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

2020/07/10
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل بيانات الخدمة/ التايفون (الطائف).

– فنيو صيانة الطائرات (عدة مدن).

– مشرف محاكاة/ الهوك (تبوك).

– فني صيانة أنظمة كهربائية (تبوك).

– فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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