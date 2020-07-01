وعد يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، على أن فريقه سيحافظ على عقلية الفوز، وذلك بعد تتويجه بلقب البريميرليج للمرة الـ19 في تاريخ الريدز.

وكان ليفربول نجح في حسم اللقب بعد خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ضد نادي تشيلسي يوم الخميس الماضي الموافق 25 يونيو بثنائية مقابل هدف.

وتحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحافي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي قائلًا بأن الريدز سينافس مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، مضيفًا أن الفريق لن يدافع فحسب عن لقب الدوري الإنجليزي، بل سيهاجم بشراسة للفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

كيف احتفل نجوم الريدز بالتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ووفقًا لتقارير صحافية إنجليزية فإن نجوم الريدز احتفلوا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي في فندق خاص، لم يُذكر اسمه خوفًا من قدوم الجماهير والاحتشاد أمام الفندق للاحتفال مع اللاعبين، حيث يتم اتباع إجراءات احترازية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكان لاعبو الريدز حرصوا على متابعة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت في ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي بأحد الفنادق، وبمجرد نهاية المباراة بفوز تشيلسي، انطلقت الاحتفالات بين لاعبي الريدز. ونجح ليفربول في تحقيق اللقب رقم 19 في تاريخه، واللقب الأول له بمسمى “الدوري الإنجليزي الممتاز”الذي انطلق منذ عام 1992. وبعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، نشر الحساب الرسمي لـ الريدز عبر “تويتر” صورة للفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيث كُتب عليها: “نحن الأبطال”. محمد صلاح يُسجل الهدف رقم 100 لـ ليفربول: وتمكن نجم الريدز المصري من تسجيل الهدف رقم 100 لـ ليفربول في كافة المسابقات، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للريدز في مباراة كريستال بالاس. كما أن نجم المنتخب المصري تمكن من إحراز 15 هدفًا على ملعب ليفربول “الأنفيلد” أكثر من أي لاعب آخر سجل لفريقه على أرضه.