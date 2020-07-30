وفاة كل دقيقة في أميركا بسبب كورونا

المواطن - متابعة

شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كل دقيقة تقريبًا، حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفًا، وهو الأعلى في العالم، فيما سجلت الصين 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150,034 حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

أعلى زيادة في يوم:

وأفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم أمس الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو، مما يعني تسجيل وفاة واحدة كل دقيقة تقريباً.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها.

وترتفع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين وزادت بنحو عشرة آلاف خلال الأحد عشر يومًا الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفاعاً على مدى 3 أسابيع متتالية في حين انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعًا تلو الآخر في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ يونيو.



