وفاتان وتعافي 68 حالة كورونا في حائل

المواطن - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل ٧٨ حاله إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد بمنطقة حائل.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع ٤٧ حالة في حائل، و٧ حالات في محافظة الشملي، و١٢ حالة في محافظة بقعاء شمال حائل، وحالتين بمحافظة موقق، وفي محافظة الحائط ٩ حالات، في حين تم رصد حالة واحدة في محافظة الشنان.

وشهدت المنطقة حالتي وفاة هذا اليوم، فيما وصلت حالات التعافي اليومية بواقع (٦٨) حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى (٢٢٦٤) حالة، وإجمالي الوفيات (٦) حالات، ‏بينما وصل إجمالي الحالات النشطة (١٠٨٩) حالة من أصل (٣٣٥٩) حالة.



