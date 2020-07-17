يتنبأ بالواقعة ويحد منها.. ماذا تعرف عن مركز أبحاث الجريمة ؟

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الداخلية الضوء على مركز أبحاث الجريمة الذي يعمل ببعد أمني بمنظور علمي.

مركز أبحاث الجريمة بـ #وزارة_الداخلية

بعد "أمني" بمنظور "علمي" pic.twitter.com/6br2zeGp2c — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 17, 2020

وبحسب مقطع فيديو نشرته الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، يهدف المركز إلى الريادة في دعم اتخاذ القرار الأمني للحد من الجريمة ومنع وقوعها، حيث تأسس عام 1394هـ 1974م باسم مكتب مكافحة الجريمة، ثم في عام 1439 تم تعديل المسمى إلى مركز أبحاث الجريمة.

وتوسع اهتمام المركز ليشمل المستويين الإقليمي والدولي من خلال تطوير السياسات في مجالات الحد من الجريمة وإجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة، بالإضافة إلى استشعار حركة الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها.

كما يعمل مركز أبحاث الجريمة أيضًا على رصد وتحليل أبعاد الجريمة وآثارها مع تقديم الاستشارات واقتراح التوصيات والحلول لمنع وقوع الجريمة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.



