يحل أزمات لـ الاتحاد .. تفاصيل عقد الرعاية الجديد للعميد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد لتوقيع عقد رعاية اليوم الاثنين مع إحدى الشركات، وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وسيقوم مجلس إدارة الاتحاد بتوقيع عقد الرعاية مع شركة “فاو” وهي مجموعة تأجير الوكلاء الحصريين لسيارات الفاو في المملكة، حيث ستكون الراعي الأساسي للفريق الأول بالفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياضية”.

ومن المنتظر كذلك حصول الاتحاد على 8 ملايين ريال في الـ8 مباريات المتبقية من بطولة الدوري بالموسم الجاري، حيث ستكون البداية من مباراة أبها وفقًا لـ الصحيفة.

العقد الجديد يمنع أزمات لـ الاتحاد

وسيحل العقد الجديد العديد من الأزمات لـ الاتحاد أبرزها توفير السيولة المالية لسداد المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين إضافة لتوفير المال مع التركيز على شراء الصفقات المناسبة للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقد الرعاية الجديد اليوم الاثنين، في حفل بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي عند الساعة 7:30 مساء بحضور الحائلي، وذلك للكشف عن تفاصيل العقد.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد فسخ مؤخرًا العقد المبرم بينهما وبين شركة S team التي تتولى إطلاق العلامة التجارية الخاصة بملابس النادي؛ وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها للبيع أمام الجماهير في المتاجر المخصصة للبيع.

كما أن منصة “نون” للتسوق الإلكتروني، كانت آخر الشركات التي ترعى نادي الاتحاد، ولكن انتهى العقد المبرم بينهما دون تجديد.

ترتيب الاتحاد في الدوري

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً.



