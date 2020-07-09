يخفض الوزن ويقوي الأعصاب.. 8 فوائد للتمر الهندي 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يتميز التمر الهندي بالعديد من الفوائد الصحية، ويُسمى علميًا Tamarindus Indica، وقد أشارت الكثير من الأبحاث إلى أن له دوراً في ضبط مستويات السكر والضغط في الدم بالإضافة إلى دوره في الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ورصد موقع Daily Health Post الفوائد الصحية العديدة للتمر الهندي ومنها:

1- التحكم في مستوى الضغط والسكر:

ويرجع ذلك إلى أن التمر الهندي يحتوي على المغنيسيوم وهو عنصر له تأثيره بخصوص التحكم في مستويات كل من الضغط والسكر في الدم.

2- تحسين الجهاز الهضمي:

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تحسن من فعالية الجهاز الهضمي.

3- خفض مستوى الكوليسترول:

حيث تزيل الألياف الكوليسترول الضار من الشرايين.

4- غني بالبوتاسيوم:

في حين يشتهر الموز بعنصر البوتاسيوم، إلا أن التمر الهندي أيضا غني بهذا العنصر المهم الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

5- فيتامين سي:

فيتامين سي معروف بفوائده الصحية العديدة، ومنها تقوية الجهاز التنفسي وهو أمر مهم لمكافحة فيروس كورونا.

6- خفض الوزن:

وجد الباحثون أن التمر الهندي يحتوي على حمض هيدروكسي ستريك، وهو يثبط إنتاج إنزيمات تخزين الدهون في الجسم، كما أنه يزيد من الناقلات العصبية، السيروتونين، المفيدة لقمع الشهية.

7- يقوي الأعصاب:

وذلك لأنه يحتوي على فيتامين B1 المهم لتحسين وظيفة الأعصاب وبناء العضلات.

8- حقائق غذائية أخرى:

بالإضافة إلى كونه غنياً بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، فإن التمر الهندي يتضمن أيضًا الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، الفولات، النياسين (فيتامين ب 3)، الريبوفلافين (فيتامين ب 2)، النحاس والسيلينيوم، حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5).

كيفية تناول التمر الهندي:

ويمكن تناول هذه الفاكهة الاستوائية إما نيئة أو كعصير أو تجفيفها كوجبة خفيفة، كما يمكن أيضًا استخدامه في الطهي أو تناولها كحلوى.