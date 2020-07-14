يسكن بشقة عزاب وغير مؤهل.. ماذا يفعل للحصول على دعم حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تمت دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) فإنه يلزم المستفيد تحديث بياناته أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن قال فيه: “سلام عليكم.. أنا لست بموظف وأسكن في شقة عزاب وقد أرفقت عقد الإيجار ولكن تم رفض الأهلية لماذا؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

إيقاف تسجيل حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أن عدم صرف الدعم لبعض الحالات يرجع إلى إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأوضح الحساب أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

آلية تقديم الاعتراض

من جهة أخري، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، ولكن يجب رفع أحد الإثباتات التالية :

– عقد موحد من شبكة إيجار

– صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية وإلا سيعتبر شخص تابع لرب الأسرة.



