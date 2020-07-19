يقتل البكتيريا ويخفف الألم.. 5 فوائد لعسل المانوكا الأصلي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

العسل هو أداة علاجية أساسية للتغلب على البرد والإنفلونزا وتهدئة التهاب الحلق، وحددت الدراسات الحديثة نوعًا واحدًا من العسل يمكن أن يقتل البكتيريا القاتلة بشكل أكثر فعالية من المضادات الحيوية، وهو عسل مانوكا.

ما هو عسل مانوكا؟

يتم إنتاج عسل مانوكا في نيوزيلندا بواسطة النحل الذي يمتص رحيق زهرة المانوكا الأصلية، ويحتوي على مركب ثنائي هيدروكسي أسيتون، والذي يتم تحويله إلى ميثيل جليوكسال، مركب الشفاء في عسل مانوكا.

تحتوي جميع أنواع العسل على هذا المركب، لكنه متواجد بكمية أكبر في عسل مانوكا.

فوائد عسل مانوكا:

1- تخفيف الألم.

2- مكافحة العدوى.

3- تسريع عملية الشفاء.

4- علاج موضعي للحروق والجروح المصابة.

5- يقتل البكتيريا.

كيف يقتل عسل مانوكا البكتيريا بفعالية؟

عسل مانوكا فعال بنفس قدر المضادات الحيوية، وقالت الطبيبة سوزان كوبر: الخاصية الفريدة للعسل تكمن في قدرته على مكافحة العدوى على مستويات متعددة، مما يجعل من الصعب على البكتيريا تطوير المقاومة، وعسل مانوكا يستخدم مزيجًا من الأسلحة.

وتابعت: تركيز السكر العالي في العسل، يسحب الماء من الخلايا البكتيرية، ويجففها ويقتلها، كما أن مركب بيروكسيد الهيدروجين يقتل الخلايا البكتيرية، ويحتوي على عسل مانوكا على مكونات إضافية عن أنواع العسل العادي تعمل كمضاد للجراثيم.

وأضافت: عندما يتعلق الأمر بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، فإن مانوكا لديه فعالية أكثر من الأدوية، فهو لا يقاومها فحسب بل يجعلها أيضًا أكثر ضعفًا تجاه الأدوية.

وتوضح الطبيبة سوزان أن عسل مانوكا يمكن أن يعوق ربط البكتيريا بالأنسجة، وهي خطوة أساسية في بدء العدوى الحادة، كما أنه يمنع أيضًا تكوين الأغشية الحيوية التي يمكن أن تحمي البكتيريا من المضادات الحيوية.

وقد كشفت الدراسات المختبرية أن العسل فعال ضد المكورات العقدية الانحلالية والمكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين، وفي بعض الحالات، يتم تدمير هذه البكتيريا تمامًا بعد 24 ساعة فقط من التعرض لمحلول العسل بنسبة 20 %.

كيف تجد عسل مانوكا الحقيقي؟

يُباع عسل مانوكا عادةً في متاجر الأطعمة الصحية وعلى الإنترنت، وهو مكلف للغاية، ويبدأ من 30-40 دولارًا أمريكيًا مقابل 250 جرامًا، والأصناف العضوية أو غير المعدلة وراثيًا أكثر تكلفة، وأصبح عسل مانوكا الحقيقي، الذي لا يمكن إنتاجه إلا في نيوزيلندا، سلعة نادرة.

ويتم إنتاج 1700 طن فقط من مانوكا في نيوزيلندا كل عام، والعسل الأصلي النقي والعالي الجودة يحتاج إلى تصنيف لا يقل عن 10 UMF (عامل مانوكا الفريد)، وعادة العسل المزيف لا يُظهِر مستوى الـ UMF ولا يتم إنتاجه في نيوزيلندا.



