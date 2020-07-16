يوفيتش مرشح للعودة إلى الدوري الألماني

المواطن - مروة نبيل

أصبح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد موسم واحد فقط أمضاه بقميص المرينغي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن يوفيتش مرشح للعودة مجددًا إلى الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما قرر ريال مدريد طرحه على لائحة البيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى انضمام هيرتا برلين الألماني لقائمة الراغبين في الظفر بتوقيع صاحب الـ22 عامًا، لدعم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

لوكا يوفيتش

وتواجد يوفيتش في البوندسليغا لمدة عامين، حيث لعب مع فريق فرانكفورت وتألق معه وسجل معه 8 أهداف في الموسم الأول، قبل أن ينفجر في موسمه الثاني بإحراز 17 هدفًا، بجانب صناعته 5 أهداف أخرى في الدوري الألماني.

وكان يوفيتش قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، قادمًا من فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو، إلا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.

ولم يشارك يوفيتش بشكل منتظم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث ظهر في 393 دقيقة فقط، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر.

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