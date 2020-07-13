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المواطن - عسير
‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف
تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين

‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف

2020/07/13
الساعة 5:56 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف
المواطن - أحمد الشهري - بلقرن

استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أراضٍ حكومية اعتدي عليها في عدد من المواقع بمركز الشعف بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وغرف من الحجارة وجدران من الحجارة على مساحة ١٠,٠٠٠ متر مربع، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، ومكتب خدمات باشوت، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.




2 تعليقات
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فهد
14 ساعة

الله يقويهم نحن في المنطقه الجنوبيه عندنا من يدعي انها املاك خاصه اوملك اب عن جد واغلبها قد تكون ممتلكات للدوله ولو نرجع للتصوير الجوي تجدها ارض فضاء ومنفكه وهي ملك للدوله . .

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ناصر
14 ساعة

الله يقويهم ونتمنى استمرار ايقاف الحجج وقطع الطريق على لصوص الاراضي في الجنوب انتهى زمن الفساد والحمد لله .

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