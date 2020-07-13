‏‎صور.. استعادة 10 آلاف متر من أراضي الدولة بمركز الشعف

المواطن - أحمد الشهري - بلقرن

استعادت بلدية محافظة بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير أراضٍ حكومية اعتدي عليها في عدد من المواقع بمركز الشعف بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وغرف من الحجارة وجدران من الحجارة على مساحة ١٠,٠٠٠ متر مربع، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، ومكتب خدمات باشوت، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



