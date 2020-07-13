13 فائدة واستخدامًا لـ ملح الهيمالايا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ملح كريستال الهيمالايا هو أنقى ملح متاح على وجه الأرض، وبالتالي يُستخدم في مصابيح الملح، وعلى عكس ملح الطعام المعالج كيميائيًا، فإن الملح الوردي غير ملوث بالسموم أو الملوثات.

ويوصف ملح صخر الهيمالايا أحيانًا في الطهي كعامل فعال لخفض ضغط الدم والكوليسترول، ولكن له فوائد أخرى مثل علاج الصداع والحساسية وحتى الأرق.

الفوائد الصحية لـ ملح الهيمالايا:يحتوي ملح جبال الهيمالايا على ما يقرب من 100 نوع من المعادن النادرة وهذه أهم فوائده، بحسب موقع Daily Health Post:

1- ينظم الماء بشكل طبيعي في الجسم.

2- يعزز صحة الجيوب الأنفية.

3- يساعد على تنظيم النوم وتخفيف الأرق.

4- يدعم صحة الجهاز التنفسي وخاصة الربو.

5- ينظم مستوى السكر في الدم.

6- يقلل من علامات الشيخوخة.

7- يساعد على تنظيم عملية الهضم عن طريق امتصاص جزيئات الطعام في الأمعاء.

8- يمنع تقلصات العضلات.

9- يعزز قوة العظام.

10- يعزز الرغبة الجنسية.

11- تعزيز صحة الأوعية الدموية.

12- يساعد في تنظيم ضغط الدم.

13- التقليل من آثار الضباب الإلكتروني:

تنبعث الأشعة الضارة من الأجهزة اللاسلكية والهواتف المحمولة من حولنا، كما يصدر منها الأيونات الإيجابية التي تخلق ما يسمى بـ الضباب الدخاني الإلكتروني الذي يعيث أجسادنا.

وإحدى أفضل الطرق لمواجهة الضباب الدخاني الإلكتروني هو استخدام ملح الهيمالايا، وهو مصدر طبيعي للأيونات السالبة.

وعندما ترتبط هذه الأيونات السالبة بالأيونات الإيجابية، فإنها تحيدها ويصبح الهواء المحيط نقيًا، ويصبح أشبه بهواء الشاطئ أو الشلالات، وهو ما يجعلك تشعر بالإيجابية والانتعاش.

مصابيح ملح الهيمالايا:

وتأتي هذه المصابيح الجميلة بأحجام وألوان مختلفة من الأبيض والوردي والبرتقالي والأحمر؛ اعتمادًا على مكان تعدينها ولكن كلها لها نفس الفائدة، ويتم نحتها لوضع مصباح كهربائي صغير في القاع لا يزود الضوء فحسب، بل يسخن الملح أيضًا، وهذه هي الكيفية التي تُطلق بها الأيونات السالبة.



