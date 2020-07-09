130 ألف مستهدف في مخيم تعليم عسير الكشفي

المواطن-حسن عسيري-أبها

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أمس، فعاليات المخيم الكشفي التطوعي ضمن برامج “حُسن الوفادة” الثاني تحت شعار “تنزه بحذر” ، وذلك في متنزه وممشى الروضة بأبها، حيث تستمر الفعاليات حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة محمد الهزازي أن المخيم يستهدف قرابة 130 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة، ويشرف عليه 45 قائدًا وقائدة كشفية على مدار ثمانية أيام، ويحتوي على العديد من الأنشطة الكشفية والتوعوية والترفيهية.

وأضاف الهزازي أن الفعاليات اليومية تبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويتخللها العديد من الفعاليات أبرزها العمل التطوعي والفنون الكشفية، وصيفنا ترفيه والإعلام ووسائل التواصل، وقصائد شعرية والرسام الصغير، إلى جانب العروض المرئية والشعرية وغيرها من الفعاليات الموجهة للزوار والمصطافين والأهالي.