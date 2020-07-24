134 إصابة جديدة بـ كورونا في حفر الباطن وتعافي 68 ‏

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجلت محافظة حفر الباطن ومركزا الرقعي والذيبية التابعان للمحافظة، اليوم الجمعة، 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

كما سجلت المحافظة 68 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1886 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2241 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 37 حالة وفاة؛ وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى 262,772 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 215,731 حالة، وإجمالي الوفيات 2672 حالة.



