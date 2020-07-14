14 سبتمبر عودة دوري أبطال آسيا بنظام جديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد استئناف بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة بنظام جديد.

دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يتم استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020 “منطقة الغرب”، حتى الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى الثالث من شهر أكتوبر المقبلة.

وستُقام مرحلة المجموعات من 14 وحتى 24 سبتمبر، على أن يتم لعب مرحلة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 يومي 26 و27 من الشهر ذاته، وسيُقام ربع النهائي يوم 30 سبتمبر أيضًا، وسيلعب نصف النهائي 3 أكتوبر.

ولم يُحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المدينة التي ستستضيف منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل مجمع، وذلك بعد استئناف البطولة عقب توقفها لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.

الأندية السعودية

وسيبدأ الهلال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بمواجهة باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابع، ثم يلعب مع شهر خوردرو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويستأنف الأهلي البطولة بمواجهة الشرطة العراقي مرتين، ثم يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، ويختتم مرحلة المجموعات بلقب الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر.

ويعود التعاون لمنافسات دوري أبطال آسيا بمواجهتي بيرسبوليس الإيراني، ثم يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، ويُنهي مرحلة المجموعات بمباراة الدحل القطري.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره سباهان الإيراني مرتين، ثم يلعب مع السد القطري، ويختتم مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بمواجهة العين الإماراتي.