140 حالة كورونا جديدة بجازان.. وأبو عريش تتصدر بـ54 إصابة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 140 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 11 إصابة، وأبو عريش 54 إصابة، وبيش 31 إصابة، وصامطة 18 إصابة، والعيدابي 12 إصابة، والدرب 5 إصابات، وصبيا 3 إصابات، والطوال 3 إصابات، وأحد المسارحة إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، والعارضة إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 19 حالة شفاء.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2632 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1907 حالات، وبلغ عدد الوفيات 31 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 694 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 4193 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 201801 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 140614 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1802 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 59385 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2291 حالة.