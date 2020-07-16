281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بـ الإمارات

المواطن - متابعة

سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412.

وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفًى.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



