3 مزايا للموظف الحكومي في إدارة الاستقطاعات بمنصة اعتماد

المواطن - الرياض

توفر إدارة الاستقطاعات على منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية العديد من الخدمات والمزايا ضمن المسار المالي والمصرفي.

خيارات عديدة:

وبحسب ما ذكرت وزارة المالية، يوفر هذا المنتج خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال المنصة ويتم التحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها، حيث يتم ذلك من خلال تكامل الإجراءات والربط المباشر.

وتتيح الخدمة إدارة الاستقطاعات والحسميات وجدولة المستحقات المالية وأيضًا الاستعلام عن المستحقات، فيما يستفاد من المسار الموظف الحكومي والجهات الحكومية وأيضًا القطاع المالي والمصرفي.

وتساهم الخدمة في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني، وضمان دقة البيانات والمطابقة والمراجعة والتحقق، وأيضًا إمكانية تعزيز برنامج الادخار وحصول الموظف الحكومي على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي مع تخفيض مستوى المخاطر للجهات المستفيدة وإمكانية تطوير القدرات اللازمة لتطبيقات التقنيات المالية.

منصة اعتماد:

وتعتبر منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.

ويمكن الاطلاع على كل ما يخص خدمات منصة اعتماد عبر الرابط التالي: (هنا).



