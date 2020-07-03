3 ملايين دولار تحسم رحيل تاوامبا عن التعاون

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي التعاون موافقتها على رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكاميروني لياندر تاوامبا خلال الفترة الحالية.

تاوامبا مقابل 3 ملايين دولار

واشترطت إدارة نادي التعاون الحصول على ما لا يقل عن 3 ملايين دولار مقابل الموافقة على رحيل لياندر تاوامبا إلى أي نادٍ سواء محلي أو خارجي.

ووصلت العلاقة بين التعاون ومهاجمه الكاميروني إلى طريق مسدود، لن يتمكن الطرفين من العمل معًا مجددًا سواء لاستكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو الموسم المقبل، بسبب تصرفات اللاعب الأخيرة.

وظهر المهاجم الكاميروني إعلاميًا بشكل متكرر مؤخرًا، وعرض اللاعب على عدد من الأندية من قبل وكيل أعماله، بجانب متابعته لحسابات العديد من الأندية، وإلغاء حسابات لها علاقة بناديه، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

ويشترط تاوامبا على إدارة نادي التعاون زيادة مليون دولار في العام الأخير من عقده، الذي مدد حسب بند الأفضلية مع منحه امتيازات مالية لكل هدف يسجله أو يتسبب فيه ومكافأة لكل فوز يكون المتسبب فيه.

لياندر تاوامبا

وغاب تاوامبا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ الأول من يوليو الجاري، دون الحصول على إذن مسبق، رغم تفعيل الإدارة لعقده، حيث يوجد به خيار التجديد لموسم ثالث، إلا أنه رفض التوقيع على استمارة التمديد.

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تاوامبا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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