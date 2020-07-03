3 مميزات جديدة منتظرة من WhatsApp

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قدم تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp ثلاث ميزات جديدة رائعة مؤخرًا، من إضافة الوضع الداكن على واتس آب ويب، وملصقات الرسوم المتحركة إلى إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR.

وهناك ثلاث ميزات أخرى من المنتظر إطلاقها في وقت لاحق لمستخدمي تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم البالغ عددهم ملياري شخص بحسب موقع Express.co.uk.

1- مشاركة موسيقى WhatsApp:

يقول المقربون من الشركة إن واتس آب تطور خاصية مشاركة الموسيقى مع الأصدقاء والعائلة دون مغادرة التطبيق، ففي الوقت الحالي لا يوجد مشغل موسيقى أصلي أو ميزة مصممة خصيصًا لمشاركة الأغاني في واتس آب وذلك على عكس منصات أخرى مثل سبوتيفاي Spotify.

2- تسجيل WhatsApp على أجهزة متعددة:

في الوقت الحالي، لا يمكن تسجيل الدخول إلى واتس آب من أكثر من جهاز، والشركة تتيح فقط فتحه عبر سطح المكتب من خلال مسح رمز الـ QR من الهاتف إلى الكمبيوتر، وذلك لأن حساب واتس آب مرتبط برقم هاتفك.

وتبحث الشركة إمكانية تسجيل الحساب على أجهزة متعددة في نفس الوقت، مثل تطبيق ماسنجر من فيسبوك، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بين الأجهزة بسلاسة.

3- رسائل التدمير الذاتي على WhatsApp:

يقدم التطبيق تجربة مميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين مؤقت لتدمير الرسائل ذاتيًا، وهي ميزة موجودة في SnapChat الذي يتمتع بشعبية كبيرة مع المستخدمين الأصغر سنًا.

وهذا يعني أنك ستكون قادرًا على إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمستندات في غرف الدردشة بأمان دون الحاجة للعودة لاحقًا وحذفها إن رغبت، لأنه سيتم محوها جميعًا تلقائيًا عند توقف المؤقت.

وتهدف ميزة التدمير الذاتي للرسائل إلى مساعدة المستخدمين على تنظيف الدردشات القديمة تلقائيًا، مما يساعد على إتاحة مساحة أكبر للتخزين على الأجهزة الذكية.