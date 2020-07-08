36.72 مليون ريال متحصلات من طرح أملاك العالمية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها بعد تحديد سعر 16 ريالاً للسهم الواحد، تُقدر بـ 36,72 مليون ريال (والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي).

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن المبلغ سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي، مبينة أن هذا المبلغ يمثل ما نسبته 30% من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.

وبينت بأن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر على قوائم الشركة المالية لفترة الربع الثاني المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وأشارت المراكز العربية إلى أنها كانت تمتلك قبل الطرح عن طريق شركاتها التابعة ما مجموعه 8.44% من رأسمال شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (5.91% بعد الطرح)، حيث يأتي استثمارها بها من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 5.63% من خلال شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري (3.94% بعد الطرح)، وبنسبة 2.81% من خلال شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري (1.97% بعد الطرح).

كما أعلنت شركة المراكز العربية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 642 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2020، مقابل تسجيل أرباح 804 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 20%.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول إلى 159 مليون ريال، وارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار إلى 134 مليون ريال، كما ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 174%.