4 أساليب طبّقها لوشيسكو في تدريبات الهلال

المواطن - محمد سمعه

أدى الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال تدريباته، صباح أمس الاثنين، ضمن معسكره الإعدادي.

وركزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، كما بدأ الجهاز الفني التدريبات بالجري حول الملعب، وفرض المدرب لوشيسكو تدريبات لياقية بالكرة.

وحرص لاعبو الهلال على تطبيق عدد من الجمل الفنية، كما شهدت تدريبات الهلال بالفترة المسائية تطبيق تدريبات التمرير والضغط على حامل الكرة.

يذكر أن اللاعبين خاضوا مناورة فنية على ربع مساحة الملعب، كما شارك الكولومبي جوستافو كويلار في الحصة التدريبية المسائية، وشهد المران أيضًا متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.

وسيواصل الهلال اليوم الثلاثاء تدريباته على فترتين في الصباح والمساء.

ومع استعداد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، يُعاني 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الفريق الهلالي.

نواف العابد:

وأول هؤلاء اللاعبين، هو اللاعب نواف العابد الذي لم يشارك بصورة منتظمة مع الهلال بالفترة الأخيرة، بسبب كثرة الإصابات، وبسبب عدم الجاهزية الفنية التي جعلت المدرب رازفان لوشيسكو لا يعتمد عليه بصورة مستمرة.

وتردد اسم نواف العابد للانضمام إلى النصر أو الأهلي خلال الفترة المقبلة ووفقًا لتقارير صحافية. هتان باهبري: أما اللاعب الثاني فهو هتان باهبري الذي انضم لفريق الهلال قادمًا من الشباب في عام 2019، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو. عمر خربين: ويُعد اللاعب السوري عمر خربين، ثالث لاعب لم ينجح في استغلال الفرص التي أُتيحت له في الزعيم، حيث لم ينجح في نيل إعجاب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، الذي لا يُفضل الاعتماد عليه كمهاجم أساسي في حال غاب الفرنسي بافيتيمبي غوميز. جدير بالذكر أن خربين كان تألق في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وذلك بعد أن تمت إعارته لنادي بيراميدز المصري، ولكنه عاد إلى الهلال ولم ينجح في اللعب بصورة أساسية مع بطل آسيا. ويحتل نادي الهلال حاليًا، المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.