4 خطوات لمطابقة بيانات المنشآت مع المُسجل في الموارد البشرية

المواطن - الرياض

شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة التأكد من مطابقة بيانات المنشآت مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية.

وقالت التأمينات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: بهدف تقديم أفضل الخدمات لمنشأتك تدعوك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمطابقة بيانات منشأتك مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية من خلال 4 خطوات.

وأوضحت التأمينات أن الخطوات كما يلي:

1- الدخول على حساب المنشأة في التأمينات الاجتماعية.

2- الدخول على رابط المنشآت في التأمينات بالمنشآت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- التحقق من مطابقة بيانات منشأتك المسجلة لدى التأمينات مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية.

4- الضغط على حفظ بعد الانتهاء من التحقق من صحة الرابط.