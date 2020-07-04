4 محاور في مسرعة الإعلام السعودي بهيئة صحفيي الأحساء

المواطن - الأحساء

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، “عن بعد” مساء اليوم الأحد حلقة نقاش بعنوان: “مسرعة الإعلام السعودي”، يحاضر فيها عضو مجلس ريادة الأعمال في غرفة الأحساء، محمد بن حمد العفالق، وتديرها عضو هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الزميلة الإعلامية سارة بنت صالح الملحم.

وأوضحت الزميلة الملحم، أن حلقة النقاش تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: الفرق بين الحاضنة والمسرعة، وأثر ريادة الأعمال على اقتصادنا الوطني وإسهام المسرعة عليه، وسمات المسرعات الإعلامية الناجحة، والفئة المستهدفة للمسرعات الإعلامية، مضيفة أن الحاضنة هي برامج تشاركية مصممة لتساعد المشاريع الريادية الجديدة في النجاح من خلال تقديم التدريب والإرشاد وحل المشكلات المرتبطة، وتوفر له إمكانية الوصول للتمويل بربطه بالمستثمرين، علاوة على الاحتكاك برواد أعمال آخرين لتبادل الخبرات.

وأضافت أن المسرعة لها سمات وخصائص تختلف عن الحاضنة منذ تبني المشروع وحتى تنفيذه، بيد أنهما تشتركان في الهدف النهائي وهو إيجاد مشروع تجاري قادر على النمو والمنافسة، والسعي نحو تعزيز الجهود لتحقيق نهضة طموحة للوطن والمواطن بما يتواكب مع رؤية 2030 التنموية، ، مشيرة إلى أن “مسرعة الإعلام”، تشتمل على جميع المشاريع المرتبطة بالعمل الإعلامي، وفيها تقدم كافة أنواع المساندة والدعم، من تدريب واستشارة وتشغيل للوصول إلى عمل بشكل احترافي، دون الوقوع في أخطاء.



