5 ملاعب سعودية جاهزة لاستضافة آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

أشاد الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبق، بالعديد من الملاعب السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027.

كأس آسيا 2027:

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تلقيه طلبات من 5 اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 وهي؛ السعودية، الهند، أوزبكستان، إيران وقطر، ويمك الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تضافر جميع الجهات:

وأشار المدلج إلى أن هذا ملف استضافة كأس آسيا 2027 يحتاج إلى تضافر كل جهات الدولة المختلفة، لكي يحظى بالنجاح، وعلى رأسها توفير ضمان مالي من الدولة يؤكد جديتها في الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف: “جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، خاصة القادمة من شرق آسيا، تستقدم معها أجهزة خاصة للتدريب، فضلًا عن أدوية وأجهزة طبية، تريد أن تطمئن على دخولها دون التعرض لإجراءات جمركية”.

وتابع المدلج خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “هناك أيضًا ملف المواصلات، الذي يشترط أن تكون المسافة بين مقر إقامة المنتخب وملعب التدريب حوالي 30 دقيقة بينه وبين ملعب المباريات حوالي 45 دقيقة”.

واستكمل: “فضلًا عن توفر عيادات جاهزة لاستقبال أي حالة مرضية أو إصابات ملاعب داخل البطولة، بالإضافة إلى خلو البلد من أي أوبئة”، متمنيًا انتهاء جائحة كورونا قبل انطلاق البطولة.

وبشأن الملاعب، شدد على أن السعودية تتمتع بعدد من الملاعب على أعلى مستوى وجاهزة لاستضافة البطولة، ومنها؛ إستاد الملك فهد بالرياض، الجوهرة المشعة بجدة، ملعب جامعة الملك سعود بجدة، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

واختتم المدلج تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات التي يخضع لها حاليًّا ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ستجعله ملعبًا مبهرًا بعد انتهاء أعمال التطوير.