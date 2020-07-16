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50 ألف ريال غرامة استبعاد العاملين بعد انتهاء صرف تعويض ساند
في المنشآت المتأثرة من تداعيات مجابهة كورونا

50 ألف ريال غرامة استبعاد العاملين بعد انتهاء صرف تعويض ساند

2020/07/16
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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50 ألف ريال غرامة استبعاد العاملين بعد انتهاء صرف تعويض ساند
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 جدول العقوبات
2 ضمان حقوق العامل السعودي

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدول العقوبات

وجاءت المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي: مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.

ضمان حقوق العامل السعودي

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.




1 تعليق
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عمار عبدالجليل مرهون الماء
7 ساعة

تم انتهاء مدة ساند ثلاث الأشهر الأولى ولم أضاف للعمل أو عوض بمبلغ مالي ماهي الاجراءات علما بأن الشركة أعلنت بالتمديد لبعض موظفيها

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