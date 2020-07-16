50 مزارعًا اختتموا منافسات مهرجان البر ببللحمر

المواطن-حسن عسيري-أبها

اختُتمت فعاليات مهرجان البر بالساحة الشعبية في مركز بيحان ببللحمر، بحضور نائب رئيس مجلس التنمية السياحية أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ورئيس مركز بيحان، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.

منافسة محلية

وتجول الدكتور وليد الحميدي على أجنحة المشاركين لنحو 50 مزارعاً في المهرجان، واطلع على منتجات الحبوب المحلية مثل: البر والذرة والشعير وغيرها من المنتجات المحلية، وشملت الجولة المواقع التي جُهزت بالكامل لعرض منتجات الأسر المنتجة المشاركة دعمًا لهم.

تنوع المنتجات والمعروضات

وأشاد الحميدي بالمنتجات المعروضة من الحبوب المختلفة والمميزة وبالتنوع الكبير الذي يشهده المهرجان بمشاركة المزارعين المحليين، مؤكداً أن جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس”كورونا” المستجد طُبقت من قِبل الجهات المشاركة في التنظيم، إلى جانب تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

فيما قدّم رئيس بلدية بللحمر المهندس عبدالله الاسمري شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد؛ نظير دعمه لإنجاح هذا المهرجان حرصاً منه على تشجيع ودعم المنتجات المحلية.



