6 أمور طبّقها لوشيسكو على لاعبي الهلال للفوز بالدوري

المواطن - محمد سمعه

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، تدريباتهم تحت أنظار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وذلك استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن المدرب لوشيسكو ركز على 6 أمور في تدريبات الهلال، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري.

وحرص لوشيسكو على تطبيق تدريبات اللياقة البدنية والتدريبات التكتيكية والجمل الفنية المتنوعة، إضافة لتخصيص تدريبات للمدافعين والمهاجمين، مع وجود تطبيقات فنية متنوعة، والعمل على مناورة في جزء من الملعب.

من ناحية أخرى، عاد اللاعب متعب المفرج مدافع الهلال إلى أزرق العاصمة، بالفترة الأخيرة، وذلك بعد نهاية فترة إعارته مع نادي الشباب.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن اللاعب متعب المفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع الليث.

لوشيسكو يطلب عودة مدافع الهلال الشاب

وفي وقت سابق، اختار المدرب الروماني لوشيسكو، عودة المدافع الشاب متعب المفرج إلى صفوف الهلال مع بداية موسم 2020-2021، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الشباب وفقًا لـ “الرياضية”.

ورفض الهلال التفريط في متعب المفرج نهائيًا لمصلحة الشباب، خاصة أن الفريق الهلالي يبحث خلال الميركاتو الصيفي عن ضم مدافع جيد للخط الخلفي مع وجود الكوري الجنوبي هيون سو وعلي البليهي.

ويطمح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كذلك في الدفع بمتعب المفرج في الموسم المقبل، خاصة مع وجود نية لديه لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول باللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرات من أجل صنع مزيجٍ يُفيد الفريق الهلالي عند المنافسة على البطولات في الفترة المقبلة.

الهلال في الصدارة

وفي سياق آخر، يستعد نادي الهلال لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر عودتها في الرابع من أغسطس المقبل، حيث يحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.