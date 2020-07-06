6 ملايين تنقل عسيري من الأهلي إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

كشفت إدارة النادي الأهلي عن شروطها المالية من أجل الموافقة على رحيل عبدالفتاح عسيري إلى صفوف النصر بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي يُقلص طلباته

واشترطت إدارة النادي الأهلي الحصول على 8 ملايين ريال مقال التنازل عن المدة المتبقية في عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالفتاح عسيري قبل أن تُقلص طلباتها إلى 6 ملايين ريال، رافضة محاولات للتنازل أكثر من ذلك.

وتقدمت إدارة النصر بعرض تبلغ قيمته 3 ملايين ريال من أجل شراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح مع الأهلي، والتي تبلغ 6 أشهر فقط، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث طلب الراقي الحصول على 8 ملايين ريال في البداية قبل أن يُقلص المبلغ.

وقررت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة استمرار عبدالفتاح مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية عقده، في حالة عدم الوصول لاتفاق مع الإدارة النصراوية، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

عبدالفتاح عسيري

وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع عبدالفتاح عسيري لمدة 3 مواسم، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النادي الأهلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد عبدالفتاح واحدًا من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وشارك في 166 مباراة رسمية سواء مع الاتحاد أو الراقي، تنوعت ما بين الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد ودوري أبطال آسيا.

ولعب صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد 60 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، فيما شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 106 مواجهات، ونجح في إحراز 21 هدفًا، وقدم 34 تمريرة حاسمة.



