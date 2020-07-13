60,469 إصابة جديدة بـ كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,469 إصابة مؤكدة، و312 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,296,599 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 134,884 حالة وفاة.

والسبت، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًّا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.

ترامب بالقناع:

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قناعًا للمرة الأولى في مكان عام أمس السبت خلال زيارته مركزًا طبيًّا، من أجل أن يكون مثالًا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع داكن قبل لقائه جنودًا قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب قد صرح قبل الزيارة عند مغادرته البيت الأبيض أعتقد أنّ وضع قناع أمر عظيم. أنا لم أكن يومًا أبدًا ضدّ الأقنعة، لكنّني أعتقد بأنّ لها مكانًا وزمانًا مناسبين.

وذكرت تقارير إعلاميّة الأسبوع الماضي أنّ مساعدي ترامب توسّلوا إليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلّف الرئيس عن المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر.



