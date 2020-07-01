629 تغريدة من غادة عويس وريان وخديجة تهاجم السعودية خلال شهر

المواطن - الرياض

خلصت دراسة حديثة إلى أن قرابة نصف تغريدات مذيعي الجزيرة تم تخصيصها لمهاجمة السعودية بالرغم من أن هؤلاء المذيعون ينتمون لجنسيات أخرى ما يؤكد أنهم يحصلون على أموال قذرة مقابل الهجوم على المملكة بمناسبة وبدون مناسبة.

وقام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد وتحليل حسابات بعض المذيعين العاملين في القناة القطرية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” خلال شهر مايو 2020م، مُتخذًا حسابات كل من (غادة عويس – جمال ريان – خديجة بن قنة) عينةً للدراسة التي أظهرت أن إجمالي تغريدات المذيعين الثلاثة بلغ (629) تغريدة خلال فترة الدراسة، بواقع (274) لغادة عويس، و(231) لجمال ريان، و (124) لخديجة بن قنة.

وقال المركز في دراسته إن دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) والمقاطعة لقطر جاءت في مقدمة الدول المستهدفة من قِبَل قناة الجزيرة، كونهم سبَّاقين في كشف خطورة تنظيم الحمدين على الأمن القومي العربي، وفضح ألاعيب وتضليل القناة التي يتخذها التنظيم كنافذة إعلامية له تقوم بالترويج لسياساته وتشويه الآخرين المختلفين معه، وقد حظيت المملكة العربية السعودية بقدرٍ كبيرٍ من هذا الاستهداف، سواءً من جانب المحتوى الذي تقدمه القناة أو حتى من جانب العاملين فيها الذين يُفترَض أن يتحلَّوْا بقيم الحياد والموضوعية في الطرح كإحدى أهم سمات العمل الإعلامي.

ويمكن متابعة تفاصيل الدراسة عبر موقع المركز (هنا).