65 ٪ من الأطفال أدمنوا الأجهزة الإلكترونية في زمن الكورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

أصبح حوالي 65٪ من الأطفال حول العالم، مدمنين على الأجهزة الإلكترونية في الأشهر الأخيرة، وأصبحوا غير قادرين على الابتعاد عنها حتى لمدة نصف ساعة.

وظهرت هذه الحقائق في عينة مسح أجراها أطباء في مستشفى JK Lone في جايبور الهندية على 203 أطفال لدراسة تأثير إغلاق فيروس كورونا على صحة الطفل، وهي أحدث دراسة عالمية في هذا الجانب في زمن كورونا.

ساعتان فقط يوميًا

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ الصحة العامة واستشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق خوجة لـ”المواطن“، يلاحظ ارتفاع استهلاك الأجهزة الإلكترونية من قِبل الأطفال، وزادت النسبة أكثر الآن مع جائحة كورونا، إذ يجد الأطفال متسعًا من الوقت مع وجودهم في المنزل وتعطل المدارس، وبالتالي ازداد جلوسهم على الأجهزة الذكية.

وشدد البروفيسور خوجة على أهمية دور الوالدين في تقنين استخدام الأبناء للأجهزة ومراقبتهم حفاظًا على سلامة صحتهم وأفكارهم من المحتويات التي قد تتخطى الخطوط الحمراء، مع توجيههم نحو متابعة الأمور التثقيفية والعلمية وإثراء التحصيل العلمي.

وأكد أن جمعية طب الأطفال الأمريكية قد حددت ساعات استخدام الأجهزة بساعتين يوميًا للأطفال، لذا ينصح بالحرص على عدم تجاوز الأطفال الساعات المحددة حفاظًا عليهم من كل الانعكاسات السلبية.

تفاصيل الدراسة الهندية

ويُشير الاستطلاع إلى أن 65.2 في المائة من الطلاب أبلغوا عن مشاكل جسدية، و 23.40 ٪ اكتسبوا وزنًا، و 26.90 ٪ يعانون من الصداع و 22.40 ٪ أبلغوا عن ألم وحكة في العين بسبب إدمان الأجهزة الإلكترونية.

ويعاني 70.70٪ من الطلاب الذين تعرضوا لشاشة خلال أيام الإغلاق من مشاكل سلوكية، و 23.90٪ تخطوا روتينهم اليومي، و20.90٪ أصبحوا مهملين، و 36.80٪ أصبحوا عنيدين، و 17.40٪ أبلغوا عن انخفاض الانتباه.

صعوبة في النوم

وتمت مشاركة المعلومات المتعلقة بحوالي 55٪ من الفتيان و 45٪ من الفتيات من قبل الآباء المقيمين في المدن الرئيسية في راجستان مثل جايبور، جودبور، كوتا، أودايبور، أجمر، جانجانار، بهيلوارا، سيكار، تشورو، ألوار، هانومانجاره، ناجور، بهاراتبور، وكذلك مدن خارج راجستان مثل دلهي، كلكتا، مومباي، أغرا، لكناو، شانديغار.

وقال الاستطلاع إن الأطفال يستخدمون الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المتوفرة في المنزل، ومن بينها الهواتف المحمولة هي الأداة الأكثر استخدامًا.

تأثير كوفيد-١٩ السلبي

وخلصت الدراسة بشكل عام إلى أن COVID-19 والإغلاق كان لهما تأثير سلبي كبير على الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية للأطفال مما أدى إلى رداءة النوم، والاضطرابات النفسية والخلاف بين الوالدين والطفل.