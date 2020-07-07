7 أزواج أكثر ثراءً من الملكة إليزابيث أفقرهم يمتلك 2.8 مليار ريال

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تملك ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب صافي ثروة تقدر بـ 510 ملايين جنيه إسترليني (2.4 مليار ريال)، ورغم ضخامة المبلغ فإنهما بعيدين عن أغنى عائلة في العالم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

من سلمى حايك وفرانسوا بينولت التي تبلغ قيمة ثروتهما الصافية 5.7 مليار جنيه إسترليني (26 مليار ريال)، إلى عائلة كارداشيان التي تمتلك 2.9 مليار إسترليني (13.6 مليار ريال)، إليك عدد من الأزواج المشاهير الذين يتفوقون على ثورة العائلة المالكة.

1- سلمى حايك وفرنسوا بينولت:

– صافي الثروة: 5.7 مليار جنيه إسترليني، (26 مليار ريال)

تبلغ صافي قيمة ثروة الممثلة الفاتنة سلمى حايك 158 مليون جنيه إسترليني، وزوجها فرانسوا هنري بينولت هو الرئيس التنفيذي لشركة Kering الفاخرة، التي تمتلك غوتشي، وإيف سان لوران وألكسندر ماكوين.

ويملك الزوجان منزلًا من غرفتي نوم بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في تشيلسي ولندن ومعارض فنية في باريس، ومجموعة من 3000 قطعة فنية.

2- كيم كارداشيان وكاني ويست:

تملك نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها المرشح الرئاسي للولايات المتحدة، نجم الراب، كاني ويست ثروة بقيمة 2.9 مليار جنيه إسترليني (13.6 مليار ريال).

ويمتلكان مزرعتين فاخرتين بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في وايومنغ وقصر في هوليوود بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني، وطائرات خاصة ومجموعة فارهة من السيارات، ومخزون مجوهرات.

3- آل ترامب:

يملك ترامب 2.5 مليار جنيه إسترليني (11 مليار ريال)، وحقق ثروته الطائلة من مجال العقارات، ويمتلك أبراجًا سكنية وناديه الخاص في بالم بيتش، و17 ناديًا للغولف في جميع أنحاء العالم، وطائرة بوينغ بقيمة 747 مليون جنيه إسترليني، وأخرى هليكوبتر.

4- بيونسيه وجاي زد:

يُعد الزوجان من ملوك الموسيقي وقيمة ثروتهما الصافية تبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني (7.5 مليار ريال).

5- هيلتون وروتشيلد:

صافي الثروة: 840 مليون جنيه إسترليني (4 مليارات ريال)

ناسبت الشقيقة الصغرى لـ باريس هيلتون، وريثة سلسلة فنادق هيلتون، نيكي هيلتون، عائلة من أغنى العائلات في العالم، حيث إن زوجها هو المصرفي البريطاني جيمس روتشيلد الذي تمتلك عائلته 700 تريليون دولار.

6- لوبيز رودريجيز:

صافي الثروة: 680 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليار ريال)

دخلت جي لو قائمة فوربس كواحدة من أغنى النساء في العالم عدة مرات، وهي تعمل في الغناء والتمثيل وعروض الأزياء وممثلة منتج لوريال باريس ولديها أيضًا مجموعة عطور خاصة بها.

وهي خطيبة نجم فريق نيويورك يانكي، أليكس رودريغيز وكان في وقت من الأوقات أحد الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم.

ويتبادل الاثنان الهدايا بمبالغ طائلة، حيث تكلف خاتم خطبتها 3.9 مليون جنيه إسترليني، وأهدته في المقابل سيارة بورش 911 كاريرا حمراء مكشوفة.

7- كايلي جينر وويبسترز:

القيمة الصافية: 600 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليار ريال).

تُعد كايلي جينر، 22 عامًا، أصغر مليارديرة عصامية، ولديها شغف خاص بالسيارات حيث تمتلك أسطولًا مكونًا من 14 سيارة.



