7 محاور للإيجاز اليومي لموسم الحج الليلة

المواطن - الرياض

تقدم الجهات المختصة مساء اليوم الخميس، الإيجاز ليومي لموسم حج 1441 وذلك في تمام السابعة والنصف.

ويتحدث خلال الإيجاز المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج.

أما محاور الإيجاز، فهي حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية وأيضًا الخدمية الصحية المواكبة للمناسك.

كما يستعرض الإيجاز اليوم الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في موسم الحج، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية للموسم وأيضًا نتائج انتقال الحجاج من مشعر منى إلى عرفات وأخيرًا برتوكولات موسم الحج.



