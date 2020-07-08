8 إنجازات للعالمة الفلكية والفيزيائية Dilhan Eryurt ديلهان إيريت

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يحتفل محرك البحث قوقل Google بالعالمة الفلكية والفيزيائية DILHAN ERYURT ديلهان إيريت التي اُشتهرت بأبحاثها مع وكالة ناسا على الشمس والنجوم، فمن هي وما أهم إنجازاتها؟

من هي Dilhan Eryurt ديلهان إيريت؟

1- ولدت في 29 نوفمبر 1926 في تركيا.

2- منذ صغرها شُغفت حبًا بالرياضيات ثم عشقت علم الفلك في الجامعة.

3- عملت في جامعة كاليفورنيا.

4- عملت في مركز غودارد لرحلات الفضاء في ناسا بولاية ماريلاند.

5- توفيت في أنقرة في 13 سبتمبر 2012، عن عمر يناهز 85 عامًا؛ بسبب نوبة قلبية.

أهم إنجازاتها:

1- أسست إيريت قسم علم الفلك في جامعة أنقرة.

2- عملت في مركز غودارد لرحلات الفضاء في ناسا، وكانت المرأة الوحيدة التي تعمل في المؤسسة.

3- اكتشفت بعض الحقائق عن الشمس غير المعروفة في ذلك الوقت.

4- من ضمن الحقائق التي اكتشفتها أن سطوع الشمس قد انخفض مع الزمن، فالنجم البالغ عمره 4.5 مليار سنة، كان أكثر دفئًا وإشراقًا في الماضي.

5- ساعدت أبحاثها مع وكالة ناسا على الشمس والنجوم في نجاح رحلات الفضاء المستقبلية.

6- ساعدت في وضع نموذج التأثير الشمسي على البيئة القمرية لمهمة هبوط الرحلة أبولو 11 على القمر، ما يعني أن عملها الناجح ساهم في تحقيق المهمة التاريخية.

7- تمتعت إيريت بمهنة مميزة للغاية في الفيزياء الفلكية وعلم الفلك، وقد فازت بجائزة أبولو للإنجاز في وقت لاحق عن أبحاثها.

8- فازت أيضًا بجائزة Tübitak للعلوم التركية في عام 1977، بحسب صحيفة TheSun البريطانية.



