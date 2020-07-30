88 حالة كورونا في جازان والحالات النشطة 1336

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في جازان 88 حالة عدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن، حيث سجلت جازان 28 إصابة، وأبو عريش 28 إصابة، وصبيا 14 إصابة، وصامطة 11 إصابة، وفيفاء 4 إصابات.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الطوال، والعيدابي، والريث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 88 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في كل من جازان، وصبيا، والدرب.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5603 حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4204 حالات، وبلغ عدد الوفيات 63 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1336 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 274219 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 231198 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2842 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 40179 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2044 حالة.



