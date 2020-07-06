90 حالة كورونا جديدة بجازان وأبو عريش تتصدر بـ30 إصابة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 90 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 17 إصابة، وأبو عريش 30 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وصبيا 10 إصابات، وبيش 6 إصابات، والدرب 5 إصابات، والموسم 3 إصابات، وصامطة إصابتين، والدائر إصابتين، والطوال إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 162 حالة شفاء، وحالة وفاة في محافظة جزر فرسان.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2916 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2106 حالات، وبلغ عدد الوفيات 34 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 776 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 213716 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 149634 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1968 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 62114 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2254 حالة.