Barcelona يحرم فيدال من إنجاز مميز

المواطن - مروة نبيل

تسببت خسارة Barcelona للقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، في حرمان نجمه التشيلي أرتورو فيدال من تحقيق إنجاز مميز في مسيرته.

Barcelona:

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن فيدال فشل في التتويج بميدالية الفريق الفائز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ منافسات عام 2011، وذلك بعدما خسر Barcelona لقب الليغا هذا الموسم، والذي شهد تتويج ريال مدريد.

وأضافت أن فيدال، صاحب الـ33 عامًا، توج بلقب الدوري 8 مرات مع 3 فرق من أفضل الأندية الأوروبية، حيث إنه منذ عام 2011، حصد البطولة في إيطاليا وألمانيا، ومع Barcelona في إسبانيا.

وتوج فيدال بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس قبل أن يفوز بالبوندسليغا 3 مرات بقميص بايرن ميونيخ، وانتقل بعد ذلك إلى Barcelona وحقق معه لقب الليغا الموسم الرياضي الماضي.

وخسر الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الحالي رسميًّا في الجولة قبل الأخيرة، بعد خسارته ضد أوساسونا بهدفين مقابل هدف، فيما فاز ريال مدريد بالنتيجة ذاتها أمام فياريال ليتوج باللقب رسميًّا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 87 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منافسه المباشر Barcelona الذي اختتم الموسم وهو في المركز الثاني.

ألافيس ضد برشلونة:

ولعب ألافيس ضد برشلونة بالأمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بخماسية دون رد، أحرزها أنسو فاتي، لويس سواريز ونيلسون سيميدو، بجانب ثنائية للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومنحت الثنائية التي سجلها ميسي في مباراة ألافيس ضد برشلونة بالأمس لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم للنجم الأرجنتيني، للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد نهاية موسم Barcelona في الليغا.

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