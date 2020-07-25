Trend في تويتر يكشف صفقة الهلال الجديدة

المواطن - محمد سمعه

كشف Trend في موقع “تويتر”، اليوم السبت، عن اسم الصفقة الجديدة للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الذي من المنتظر الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة.

وأصبح نادي الهلال قريبًا من ضم اللاعب فواز الطريس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية.

وقيل: إن فواز الطريس سينضم لـ الهلال لمدة خمس مواسم، كما أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الفترة القليلة المقبلة وفقًا لـ GOAL.

وكان نادي الهلال، أعلن أمس الجمعة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف 2022.

غوميز يتجاهل أوروبا لعيون الهلال:

وقبل التجديد لـ غوميز، كان اسم اللاعب الفرنسي ارتبط بالانتقال لغلطة سراي التركي أو لصفوف أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال فيديو بعنوان: “خلووها سنتين”، في إشارة إلى تجديد عقد غوميز لمدة موسمين.

ويستعد الهلال لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، حيث يواجه النصر يوم 5 أغسطس المقبل.

الهلال في الصدارة وعينه على اللقب:

ويحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، كان تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، وذلك بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي الدور النهائي.



