WhatsApp يتيح العمل على أجهزة متعددة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير مؤخرًا أن WhatsApp يعمل على دعم استخدام التطبيق على أجهزة متعددة، وأظهرت النسخة التجريبية بيتا هذه الميزة على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي بعد.

ووفقًا لتقرير موقع WAbetainfo، المتخصص في نشر أخبار WhatsApp، فإن آخر تحديث يُظهر أن تطبيق المراسلة المملوك لـ فيسبوك يصمم واجهة للمستخدم ليتمكن من إدارة جميع الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.

وهذا يعني أنه في الأيام القادمة، لن يحصل المستخدمون على ميزة تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة فحسب، بل سيحصلون أيضًا على خيار إدارة هذه الأجهزة المرتبطة.

وتوضح لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة موقع WAbetainfo أن خيار الأجهزة المرتبطة سيكون متاحًا في قائمة الإعدادات، بحيث عندما تنقر على خيار Linked Devices سترى الأجهزة المرتبطة بحسابك والمدة الزمنية التي استغرقتها، كما سيحصل المستخدم على خيار لتسجيل خروج أحد الأجهزة أو ربط جهاز جديد.

كم جهازاً يتيحه لك التحديث الجديد؟

تتيح ميزة استخدام الأجهزة المتعددة للمستخدمين تسجيل الدخول على أربعة أجهزة مختلفة باستخدام حساب واحد، هذا يعني أنه يمكنك استخدام WhatsApp من على الآيباد iPad و ماك بوك MacBook وآيفون iPhone في نفس الوقت دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة لجميع الأجهزة.

ويمكن رؤية التحديث على مختبري الإصدار التجريبي من Android 2.20.196.8 وسيتعين على المستخدمين غير التجريبيين الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى طرح التحديث رسميًا.



