آخر تطورات الحالة الصحية لـ وليد بن بدر

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للأمير وليد بن بدر عضو شرف نادي النصر، وذلك بعد أن أُصيب بـ فيروس كورونا مؤخرًا.

وكتب المتحدث باسم النصر عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة قائلًا: “أبو بدر الله يحفظه، في أحسن حال، وقريبًا بين الأهل والأحباب”.

مفاجأة صادمة لعشاق النصر:

وفي وقت سابق، تفاجأ مشجعو النصر وكرة القدم السعودية بنبأ إصابة عضو شرف العالمي، الأمير وليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا المستجد، ليتحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لدفتر من أجل دعمه وسط تمنياتهم بالشفاء له.

وقبل عدة أيام كان أصدقاء وأقارب الأمير وليد بن بدر أعلنوا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في جميع أنحاء العالم، وتسبب في إيقاف المنافسات الرياضية منذ مارس الماضي، قبل أن تُستأنف الدوريات الأوروبية الشهر الماضي.

الأمير وليد بن بدر يُطمئن محبيه:

وحرص عضو شرف نادي النصر على طمأنة محبيه خلال الفترة الماضية، وأكد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، عن تحسن حالته الصحية، كما وجه الشكر لكل من دعمه وتمنى الشفاء له خلال الأيام الماضية.

وقال الأمير وليد بن بدر: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر.. اللهم لك الحمد والشكر، أشكر دعاءكم واهتمامكم وأود طمأنتكم بحاجتي لخمس أيام للخروج من العناية بإذن الله”.

واختتم عضو شرف نادي النصر تغريدته بالاعتذار لعدم قدرته على الرد، وقال: “أعتذر عن التواصل مع تأكيدي أن دعاءكم كان له أكبر الأثر استجابة من العلي العظيم”.





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