آل مباركي يحتفلون بزواج ابنهم أحمد

المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب أحمد راجحي مباركي أحد منسوبي التعليم بجازان بزواجه على كريمة أحمد حسين مباركي وذلك بمحافظة صامطة بجازان.

جاء ذلك وسط حضور عدد من المدعوين من أهالي العريس والأصدقاء والزملاء حيث شارك الجميع فرحة العريس “أحمد” وامتزجت الليلة البهيجة برائحة الفل والعود والبخور.

فيما عبر العريس “مباركي” عن سعادته بإكمال نصف دينه مقدمًا شكره وتقديره لكل من شارك فرحه بالحضور أو بالاتصال أو بالرسائل من داخل المنطقة وخارجها.

“المواطن” تتقدم بأحرّ وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة “آل مباركي” وتتمنى للعريس حياه جديدة وسعيدة.



