أبرز إحصائيات الهلال والأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والأهلي

ويلعب الهلال والأهلي اليوم في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا.

الزعيم يتألق

ويسير الزعيم بشكل مميز في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واقترب من التتويج باللقب، حيث إن فوزه اليوم وخسارة النصر ضد التعاون تمنحه البطولة رسميًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في لقاء واحد، ليكون الأقل تعرضًا للهزيمة هذا الموسم.

ويُعد الأزرق الأقوى هجوميًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 62 هدفًا حتى الآن، واهتزت شباكه 21 مرة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا.

الراقي يتراجع

ويُعاني الراقي من تراجع في المستوى قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتمكن الراقي من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 8 لقاءات حتى الآن، ونجح في تسجيل 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا بعد مرور 25 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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