أبرز إحصائيات دوري محمد بن سلمان في 22 جولة

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أشهر من التوقف، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم، وأدى إلى توقف معظم دوريات كرة القدم.

🎥 ما قبل جولة #عيدنا_عيدين .. – 504 هدف ⚽️ سجل 👍 – 704 🟨 إنذار .. – 36 🟥 طرد .. – ما هي توقعاتك للجولة ؟#OurLeagueIsBack#دورينا_رجع pic.twitter.com/CRHBNUTv4H — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 3, 2020

دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات المسابقة قبل الجولة الـ23 والتي أُطلق عليها اسم جولة عيدنا عيدين احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الثلاثاء، بـ5 مباريات على أن تُستكمل منافسات جولة عيدنا عيدين، بعد غد الأربعاء، وسط إجراءات وقائية بسبب أزمة كورونا.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ويحتل نجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله صدارة قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا، فيما يُعد نجم الفتح مروان سعدان الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء برصيد 6 أهداف.

وشهدت الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 504 أهداف، وتم إشهار 704 بطاقات صفراء، و36 حالة طرد.

جدول ترتيب الدوري:

وقبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 51 نقطة، يليه النصر بـ45 نقطة، ثم الوحدة برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خامسًا في جدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة، يليه التعاون بـ32 نقطة بالتساوي مع الرائد، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم أبها بـ30 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الحزم بـ24 نقطة، ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

ويتصارع على البقاء 3 فرق، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، ويتذيل العدالة الترتيب بـ17 نقطة.

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